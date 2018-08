Det er først etter at vi hadde snakket en stund, hun kommer på at hun er her alene. Vi har snakket om den litt tilfeldige suksessen til No. 4. Om de enkle popmelodiene og litt banale tekstene som har gjort bandet til kritikeryndlinger, radiofavoritter og en slags arvtager etter de Lillos.

Om livet som trebarnsforelder og frilansmusiker. Om hvor stas det skal bli endelig å spille på Øyafestivalen for trioen som knapt har satt sine ben utenfor Oslo.