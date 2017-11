Det finnes filmer som er så spektakulært mislykkede at de innebærer slutten for en hel tidsepoke. Heavens Gate (1980) var ikke bare mye dårligere enn regissør Michael Ciminos forrige film, mesterverket Hjortejegeren (1978). Fiaskoen senket studioet som laget den, og etter hvert hele den frie filmsjangeren som hadde vokst frem i Hollywood under gullalderen på syttitallet.

Vi på OP-5 liker som kjent bedre å fremsnakke spenning vi liker enn å sutre over alt søppelet. Men noen ganger må vi ta bladet fra munnen. Sannheten er at vi lenge har vært lei av mye av den intetsigende krimmen som flommer ut av bøker og TV-serier under merkelappen «Nordic Noir». Tenk groteske ritualdrap, fåmælte kaffedrikkende menn og eksentriske kvinner i «eksotiske» vinterkulisser. Det ligner en oppskrift.