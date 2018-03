Et sikkert tegn på at jeg begynner å bli eldre, er at jeg synes mye smaker for søtt. Jeg velger gjerne en bit ost i stedet for smågodt, og jeg synes en Farris kan virke mer forfriskende enn en Cola. På tur tar jeg heller en neve med nøtter enn en sjokolade. Som barn var det tvert imot.

Appetitten på fett, salt og sukker har fulgt menneskeslekten siden tidenes morgen. Det er fordi de tre ingrediensene er livsnødvendige, men vanskelig å finne i sin rene form i naturen. Derfor er vi genetisk programmert til å bunkre opp så mye vi kan, slik at vi har litt ekstra til en regnværsdag. De første generasjonene av langrennsløpere, Homo Langrenn og Homo Påsketur, visste å utnytte denne svakheten.