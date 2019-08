Ellen Karin Moen, bompengeaksjonist og ordførerkandidat, gikk ut i hagen sin i Sandnes og skrev en sang.

Hun var sint. Og den som ennå ikke har hørt låten hennes på Youtube, en nytolkning av Creedence Clearwater Revivals «Have you ever seen the rain», må se å få gjort det. Særlig refrenget går til kjernen i denne valgkampen.