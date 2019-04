Det er første dag i kajakken. Seks karer har telt, mat og pappvin i vanntette pakksekker om bord. De er 60–100 meter fra et gedigent blåhvitt isfjell da det plutselig knaker. Et tordenskrall av et brak følger – og isblokkene som løsner lager en flodbølge de må komme seg vekk fra. I en farlig fart.