Ti år med verdens største sjekkeapp har gitt oss sveiping, benching og ghosting. Men fant vi kjærligheten?

23 minutter siden

Da er vi der igjen. Annonsene fylles av hjerter. Mediene fylles av saker som denne. Og 14. februar fylles restaurantene av par som søker, feirer eller fortvilet prøver å gjenopplive kjærligheten.

Men valentinsdagen er også dagen der de søkende single blir minnet om hva de ennå ikke har funnet. Selv om søket aldri har vært enklere. Før lette vi i bygda eller baren, på jobb eller fest eller kanskje i de småflaue kontaktannonsene. Småflaut var det også å møtes på internett rundt årtusenskiftet da digital dating fikk fotfeste.

Men i 2012 dukket det opp en ny arena: Tinder ble lansert.

Den var ikke først ute (mange homofile brukte allerede appen Grindr), og i dag kan single velge mellom et helt harem av date-apper (se liste over de største nederst i saken). Men det var med Tinder at app-sjekkingen eksploderte.

«Det er flere fisk i havet», sies det, og med Tinder fisket man plutselig med ekkolodd. Hal i land en rugg, og du kunne fortsatt se hvor mange sværinger det var mulig å få på kroken der ute. Noen ble sittende med stangen, hektet på napp, aldri fornøyde. Andre byttet til garn. Sveiping ble et begrep, «ghosting» et verb.

Tinder på engelsk betyr tretjafs som får fart på flammene. Tinder på norsk betyr spisse fjelltopper som bare erobres av de mest utholdende. App-sjekking kan føles som begge deler.

Om app-sjekkerne har vi hørt mange historier: De blir hektet. De blir overfladiske. De klarer ikke binde seg. Er det så svart-hvitt?

På ti år har mange millioner møtt hverandre på denne måten. Flere tusen vitenskapelige artikler er skrevet om fenomenet. Her er ti ting vi har lært.