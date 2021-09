A-magasinet Aktiv Mannen som rodde hele norskekysten

Arne Kristoffersen sa opp jobben, solgte huset og satte seg i en liten robåt ved svenskegrensen. 128 dager og 3370 kilometer senere, nådde han Grense Jakobselv.

Sigri Sandberg

Arne Kristoffersen Fotograf

Nå nettopp

15. februar i år er det et par minusgrader i luften og is i havnebassenget ved Skjærhalden, lengst sør i Viken. Det blåser sørlig laber bris. Sørlendingen Arne Kristoffersen (39) har sort lue, gul tørrdrakt og blå redningsvest. Han har forberedt seg fysisk og psykisk til dette i et halvt år. Oppvarmingen fra Kristiansand til Skjærhalden er tilbakelagt. Nå skal han bare ro rett bort til Sverige først. Så kan eventyret hans begynne på ordentlig.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn