Ytterst på kanten i lakksko og smoking. Alt for å sette regionen ved Atlanterhavsveien på kartet. James Bond-feberen har nådd nye høyder på Averøy og i Hustadvika. 007- Fysikklærer Håvard Bringsli skal være Averøys svar på Daniel Craig. A-magasinet James Bond – Jeg ble anbefalt av gode venner å gripe sjansen da den bød seg

Tre norske kommuner er med i den nye James Bond-filmen. Det tar de absolutt ikke lett på.

8 minutter siden

Én er fysikklærer og for tiden hjemmeværende far. Den andre jobber med betong og er countryartist på si. Begge har lisens utstedt av ordfører for å promotere hjemkommunene Averøy og Hustadvika – iført smoking i fete biler.

En scene i den nye Bond-filmen er tatt opp på Atlanterhavsveien. Det har satt regionen i 007-modus. Men nå er retten til å drepe byttet med myke verdier, egne helter og flott natur i en lokal Bond-film.

