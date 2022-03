A-magasinet Krigen i Ukraina Hun hadde ingen konkret plan. Men hun måtte redde familien sin i Ukraina.

25. mars 2022 08:55 Sist oppdatert nå nettopp

Putin, kaller de ham, katten som nå har flyttet inn i leiligheten. Den freser mot katten som bor der fra før, lager skrikelyder om natten, gjemmer seg i kottet mens den stirrer på deg med vidåpne øyne. Olena Olsen tror den er traumatisert etter den lange og farlige reisen fra Ukraina.

Bare én uke tidligere var Olsen alene i leiligheten på Hamar. De tre sønnene Patrik (20), Yura (28) og Aleks (31) var i Ukraina. Patrik og kjæresten gjemte seg i underetasjen til en barnehage i Kyiv. Aleks, kona og deres to barn var i en kald kjeller i et hus utenfor hovedstaden. Yura, kona og babyen deres bodde gratis på et hotell 40 minutter fra grensen til Slovakia. Babyen var syk og hadde feber.

