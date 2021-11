A-magasinet Aktiv Følg fjellene over byen

I Oslo tar Maridalstraversen deg fra Skar til Grefsenkollen. Tromsø, Ålesund, Bergen og Stavanger har sine traverser, som gir fine opplevelser på byens tak.

Lars Peter Myklebust Tekst og foto

4. nov. 2021 14:02 Sist oppdatert nå nettopp

Nord for Oslo ligger Maridalen. Bussen svinger seg innover vernet kulturlandskap. Forbi dyrket mark, røde låver og kyr på beite. Midt i dalen ligger Maridalsvannet. Rundt står grønngule åser som tause soldater og vokter over hovedstadens største vann og drikkevannskilde. Over disse åsryggene skal vi traversere.

«Sidelengs forflytning.» Slik definerer fjellsporten en travers, ifølge Store norske leksikon. En travers kan blant annet gjøres oppå en fjellrygg og er et begrep som gjenfinnes i de fleste større fjellområder, fra Jotunheimen til Alpene. På lavlandet østafjells er imidlertid begrepet lite brukt. Men Maridalen har sine egne alper.

