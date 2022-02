Sex, løgn og videotape

På 90-tallet var en sextape på avveie et PR-mareritt for kjendiser. Siden ble slike filmsnutter en markedsføringsstrategi for unge Hollywood-spirer.

Pamela Anderson og Tommy Lee giftet seg i 1995, etter å ha kjent hverandre i fire dager. Året etter fikk verden se deres ytterst private hjemmevideo fra bryllupsreisen.

11. feb. 2022

I januar 1996 var det full panikk hjemme hos Pamela Anderson og Tommy Lee. Ryktene om at en sextape med dem i hovedrollene sirkulerte rundt i Hollywood, hadde nådd kjendisparet. Det skulle bli starten på et årelangt mareritt som endret både internett og kjendiskultur.

Hendelsene er utgangspunktet for den nye TV-serien «Pam and Tommy», som nylig hadde premiere på Disney+.

På midten av 1990-tallet var Anderson og Lee USAs hotteste par. Hun var Playboy-modell og internasjonalt sexsymbol takket være rollen som C.J. Parker i TV-serien «Baywatch».

Han var badboy-trommisen fra det beryktede rockebandet Mötley Crüe. Sammen var de tabloidgull. Paret likte å skryte av sexlivet sitt til journalister og kultiverte et image som frigjorte og festglade.

– Pam og Tommy hadde likevel absolutt et privatliv som offentligheten ikke hadde tilgang til, forteller journalisten Lux Alptraum til A-magasinet.

Hun står bak New York Magazine-podkasten «Tabloid: The Pam and Tommy sextape».

I 1995 var ikke paparazzier på langt nær så pågående som de er i dag. Internett var fremdeles et fremmedord for mange. TMZ, kameratelefoner og sosiale medier fantes ikke.

– Den gangen var kjendiser på mange måter mytiske vesener som levde tilsynelatende glamorøse liv avskjermet fra resten av oss, sier Alptraum.

Men alt dette skulle snart endre seg, på grunn av en ubetalt regning.