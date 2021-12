A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden «Skal mamma dø?» Moren til Julian er syk. Hvordan snakker man med en syvåring om døden?

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

17. des. 2021 07:00 Sist oppdatert 8 minutter siden

Jeg treffer en mamma på videokonsultasjon. Hun er så heldig å ha en fantastisk mann og en nydelig syvåring. Hun er også så uheldig at hun har en kronisk sykdom som gjør at hun ikke kan jobbe. Noen perioder hvert år er virkelig tunge, med sykehusinnleggelser og behandlinger som tar all tid og kraft. Nå har gutten hennes begynt å leke leker der noen dør. Og han har begynt å spørre henne: «Skal du snart dø?»

Det skjer i så mange familier: Sykdom rammer, for kortere eller lengre perioder. Og barn er som svamper, de fanger opp de voksnes stemninger og følelser – og kanskje særlig de voksnes uro. Siden barn er så avhengige av voksne, er de også gode til å lese dem. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har truffet voksne som har sagt: «Men barna vet ingenting!» Og hver gang har de tatt feil. Barn vet mye mer enn vi tror.