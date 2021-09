A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Et forsvar for sinte menn Ingen liker en sinna mann. Men går det an å forstå ham?

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

6 minutter siden

Sinne er en farlig kraft. Mange menn som kommer til meg, er sendt av sine kjærester for at de skal lære seg å beherske sinnet sitt. Men skal et sinne mestres, må det først forstås. Og jeg ser mange sinte menn som ikke blir forstått. Hverken for hvem de er, eller hva de står i.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn