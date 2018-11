Snakk ikke til små unger om skogens ro, frisk luft, antall høydemeter eller utsikten fra fjellet. De vil høre om drager og troll, og at det vokser godteri i trærne. Av og til er det sånn at de voksne vil på tur og barna må lokkes med. Og da hjelper det ikke å snakke om hvor bra naturen er for det parasympatiske nervesystem.

Men som oftest hjelper det å ta med kompiser og fantasien ut på tur, la barna være med å planlegge – og ha goooood tid. Noen ganger holder det at de voksne dytter barna ut og setter i gang en lek, andre ganger kommer ungene på alt selv. Men uansett og nesten alltid hjelper det med eventyr og sjokolade.