Takket være seersuksessen Farmen Kjendis er Lothepus landets største kjendis. Maskinentreprenøren og sprengningsbasen fra innerst i Hardanger er 2017-utgaven av Jeppe på Bjerget.

Akkurat som Jeppe, vet Lothe hvordan det er å ligge i grøften og bli ledd av. Kanskje er det derfor han liker å vise fingeren til kamera. Norges nye rikskjendis har kort lunte og sprengstoff i bagasjen. Før eller siden smeller det. – Det e’ staurende, hakke gale!

Mandag 23. januar drar sjefredaktør i Se og Hør Ellen Arnstad på jobb som vanlig. I løpet av formiddagen innkaller hun til fire ulike møter og forteller konsernledelsen og de ansatte at hun slutter med umiddelbar virkning. En ferdigskrevet pressemelding blir sendt ut. Snart begynner telefonen hennes å vibrere kontinuerlig. Hun svarer ingen. Hun drar rett til Ullevål sykehus.

Siden har hun vært taus. Nå er hun klar til å snakke.

Alle disse følelsene. Folk som blir støtt og mener seg tråkket på. Sigrid Bonde Tusvik orker ikke mer.

– De vil bare ha Lothepus, som er mannssjåvinist men ikke mobber. Eller Petter uteligger, som bare går rundt og er hyggelig og gråter. Dagens unge er vokst opp med at man ikke skal mobbe, i stedet mobber de hverandre fra skjulte instagramkontoer. – Egentlig har alle humorister i den vestlige verden et kjempeproblem.

Hun skulle protestere på alt. Når tanter og onkler og alskens voksenmennesker skulle fortelle henne hvordan fremtiden ville bli, vokste trassen i henne. «Du kommer til å bli som oss en dag». Bare vent.

Til det svarte fireåringen med de lyse krøllene at hun aldri skulle gifte seg og aldri få barn.

Snart seksti år senere kan Toril Moi konstatere at hun bare levde opp til én av påstandene.

I årevis har skuespiller Jakob Oftebro jaget fra en rolle til den neste, fra en stor oppgave til noe større. Da er det lett å glemme eget liv et sted på veien.

– Plutselig åpner man øynene og ser at fire år er gått. Jeg har kanskje ikke vært helt til stede.

Det andre artister gjerne kan bruke et liv på, oppnådde Kristoffer Cezinando Karlsen (21) på et år.

– Det viktigste er å huske å være ydmyk, sier Kristoffer Cezinando Karlsen (21).

– Man kommer veldig langt med det. Ikke la egoet sitt vokse. Bare være fin, liksom.

Noen kaller det en «gutteromsrevolusjon». Selv mener Prebz og Dennis å ha drømmejobbene de ikke ante fantes. Det startet med en felles interesse for dataspill og endte i en millionbedrift med fem ansatte, 327.000 YouTube-abonnenter og 3,8 millioner videovisninger i måneden. Men for «Prebz» har noe annet vært like stort.

– Jeg følte veldig på at jeg var en byrde. Bare det å gå på flyet – jeg var svett, jævlig og andpusten før jeg kom til setet.

– Går det ikke an å ha en dialog med deg?

Helt stille.

– Er du umulig å samarbeide med?

Nå gaper hun.

– Ikke mulig å etablere tillit?

På tredje forsøk kommer det lyd ut av Annilese Miskimmons munn:

– Alt dette var så bisar – nei, surrealistisk, for jeg opplever ikke at det er sant.

Etter fire måneder i taushet snakker den nye operasjefen om bråket i Bjørvika.

Å slippe en film løs på publikum er likevel et øyeblikk av absolutt hudløshet. Dels er Trier stolt, så klart. Men dels er det også en skamfølelse, et drypp av jantelov, i det å reise seg opp blant alle dem som kjemper om oppmerksomhet i mediene og si «se her, hva jeg har laget, er det ikke spennende?».

Nå har han gjort det igjen, med Norges oscarkandidat Thelma. Joachim Trier vrenger sjelen i hver film. Kanskje er det derfor det gjør så vondt om noen ikke liker det de ser.

Født inn i rikdom. Gift med et stykke industrihistorie. 82 år gammel forteller enken etter tobakkskongen Johan Henrik Andresen om et liv utenom det vanlige. – Vi har holdt en lav profil. Min mann var svært konsekvent med ikke å vise for mye frem at vi har vært heldig stilt, sier Marianne Andresen.

Hvorfor orker en som har vunnet det meste og har verdier for flere titalls millioner kroner å tvinge seg igjennom enda en rekonvalesensperiode? Jo da, han kan ta utfor-gullet han mangler i OL i Sør-Korea neste år. Eller han kan endelig vinne utforrennet i Kitzbühel. Men det virker ikke som det handler om det.

Noe av svaret finnes inne på rom 113 på Folgefonn Gjestetun: Kameratskap.

For halvannet år siden var Tale Maria Krohn Engvik på bunn. I dag har hun over 30 000 følgere på Snapchat og føler seg som en revolusjon. Hun tror det er verre å vokse opp i dag enn da hun var ung.

– Jeg trente fordi det var gøy, ikke fordi jeg syntes at rumpa mi trengte mer sprett. Vi så heller ikke på porno på mobilen fra vi var små. Men sånn er det i dag.

Fra politikken, fra medie- og kultursektoren bringer kvinner de svarteste historier frem i lyset. Overgrep, tafsing, grov trakassering og menns skamløse utnytting av maktposisjoner i forsøk på å skaffe seg sex.

– Jeg er forskrekket. Det er helt utrolig at alt dette har skjedd. All ære til damene som har stått frem. Det setter spor for livet og gjør at mange skifter jobb. Ingen skal måtte oppleve slikt, sier Telenor-topp Berit Svendsen.

Selv har hun ikke opplevd tafsing og overgrep. Men hersketeknikker har hun mottatt i så stort monn at hun arkiverte dem på en egen «gubbekonto» på PC-en.