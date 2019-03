Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Min mann jobber altfor mye. Det er ikke bra for ham, og det er ikke bra for oss som par, eller for familien som helhet. Han er tidlig i en forskerkarriere og er på jobben minst 8–9 timer hver dag, i tillegg til at han også arbeider en god del hjemme på kveldene og i helgene. Og i feriene.