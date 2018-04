– Turistene vet neppe at tigeren er dopet ned og har et kort, grusomt liv. De vet ikke at elefanten de får ri på, har store sår bak ørene fordi den stadig stikkes med en spiss jernkrok, sier bevaringsfotograf Tom Svensson.

I mange land i Asia og Afrika er det blitt stor business at folk kan ta bilde av seg selv sammen med ville dyr og fugler. Ingen forteller historien bak billedmotivet.