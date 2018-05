Når kveldsmørket senker seg i Cannes har selv palmene pyntet seg til fest, med skinnende lyslenker langs trestammene og glitrende damer i fotenden. Snart skrider gallakledte filmarbeidere og celebriteter inn til kveldens festpremière i Festivalpalasset. Det er en kakofoni av blitzlamper og hoiende fotografer – der ute.

Men her inne, i de dype kinosetene i den fasjonable Lumière-salen, går praten dempet i påvente av hedersgjestene fra kveldens premièrefilm. Russiske Leto – Sommer – burde vært blant festivalens store snakkiser, i og med at regissøren selv, Kirill Serebrennikov, er satt i husarrest av Putin hjemme i Russland. Men på raden foran hans tomme plass prater de smokingkledde franskmennene om det samme som så mange andre her nede.