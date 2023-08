Sesong for sider!

Norge har epler i verdensklasse. Men tiden er knapp. Skal de nytes, må du henge med.

Publisert: 22.08.2023 19:21

Det kjentes litt som å bli røsket ut av en drøm. Hele sommeren har jeg grublet og spekulert på hva Norge en gang i fremtiden kanskje kan bli. Har vi reelt potensial for vinproduksjon? Kan vi lære av valgene England står overfor nå? Det var ikke før en regntung, travel morgen jeg ble minnet om hva vi faktisk allerede er. Naboens epletre sto krokrygget med grener fulle av frukt. Det var morgendis. Dråper i grønt gress. Rødmende epler. Og det var så vakkert at jeg måtte stoppe opp et øyeblikk.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.