Har følelsene på repeat

Lyriker Sarah Zahid bruker Karpes tekster som inspirasjon.

14.04.2023



Gåsehud er noe jeg hele tiden søker etter, noe jeg har behov for og som er knyttet til skrivingen min. Jeg er veldig i kontakt med følelsene mine, og jeg liker å være det. Av og til setter jeg på musikk eller en filmscene bare for å få den opplevelsen. Det gir meg inspirasjon. Jeg må lese eller se eller høre ting som vekker følelser i meg, og når det skjer får jeg ofte gåsehud, så dette henger nøye sammen. Det er ikke sånn for alle, men for meg er det helt avgjørende for å ha det bra.

Musikk låser opp følelser inni meg. Jeg går gjerne tilbake til de samme sangene, så jeg har følelsene mine på repeat, og samme type scenarioer eller hendelser eller hva enn man nå vil kalle det. Det er spesifikke sanger til spesifikke følelser, gjerne knyttet til bestemte mennesker. Musikk, og også litteratur jeg oppfatter som poetisk, er noe jeg bruker metodisk for å hente frem gåsehud som jeg kan anvende i forfatterskapet mitt.