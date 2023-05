Hvitvinene du ikke bør glemme

På våren styrer mange rett mot hyllene med franske og italienske viner. Det er på tide å minne om noen andre perler.

12.05.2023 13:08 Oppdatert 16.05.2023 12:07

Da jeg begynte å studere ved Universitetet i Bergen, lot jeg meg ofte imponere over eldre studenter som bar Morgenbladet under armen. Et kvart semester senere hadde jeg lært noe essensielt. De som poserte, leste sjeldent tidsskriftet de viste frem. Som journaliststudent noen år senere, var jeg blant dem som overdrev antall dokumentarfilmer jeg konsumerte. At jeg hver eneste tirsdag droppet alle planer for å se Ally Mc Beal, var ikke noe jeg flagget like høyt.

Så når lesere av vinspalten nå jevnlig etterspør viner utenfor allfarvei, skjerper jeg sansene litt. For er det egentlig noe ukjent de etterspør? Terskelen for sær og annerledes er jo nesten skremmende lav hos de fleste. Kan det hende det du spør etter ikke egentlig er vinene du bruker i hverdagen?

Litt utenfor allfarvei

Vi trenger ikke ta en svær rundtur i nye vinområder. Jeg tror det holder at vi tar en liten rusletur i utkanten av hva du vanligvis velger. Nå kjenner ikke jeg deg personlig, men jeg har noen antagelser likevel. Så snart du kjenner vår i luften, får du lyst på bobler og hvitvin. Ah, sarte solstråler mot vinterblek hud. Plutselig husker du at du engang før vinteren hadde et sosialt liv. Hadde det ikke vært koselig med en samling? En liten jubel for livet?

