A-magasinet Godt brukt Anne Dubrau: – Av og til må man bare bestemme at en sko skal passe Hun åpner landets største ombruks-kjøpesenter i Nydalen. Og har som vanlig tatt på seg et par altfor store sko.

14.03.2023 11:47

Disse gamle skinnskoene fant jeg på et loppemarked på Bygdøy. Jeg hadde akkurat flyttet til Norge med mannen min. Vi var veldig begeistret over hvor mye fint man kan finne på norske loppemarkeder.

Skoene har alltid vært for store. Jeg hadde håpet at de skulle passe en dag. men av og til må man bare bestemme seg for at en sko skal passe. De er helt perfekte med ullsokker i! Så jeg bruker dem om vinteren.