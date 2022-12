A-magasinet Godt brukt Nina Lykke: – Jeg fikk frysninger da jeg skjønte at det hemmelige rommet var en tidskapsel fra krigen Da Nina Lykke skulle bygge forfatterkontor på loftet, oppdaget hun et hemmelig, gammelt skjulested.

I går 13:46

Navn: Nina Lykke (57) Hvem: Forfatter og aktuell med boken «Vi er ikke her for å ha det morsomt» Hva: En trekasse fra krigsårene som hun fant i et hemmelig skjulerom etter 73 år.

Da vi skulle bygge ut loftet i 2013, oppdaget vi at en av veggene var en dør som bare kunne åpnes fra innsiden. Den skjulte et lite, hemmelig rom. Der lå denne trekassen. Den har inneholdt kondensert melk. Vi fant også en vadmelsbukse, et lappet ullteppe og en utgave av Aftenposten fra 28. mai 1940 – like etter tyskernes invasjon.

Vi tror rommet var et skjulested for personer som trengte å gå i dekning i kortere eller lengre perioder under krigen. Finn og Carl Johan Marstrander, far og sønn fra familien som eide huset da, var med i den hemmelige motstandsbevegelsen Zero. I november 1944 ble de arrestert og internert på Grini til frigjøringen året etter.

Da vi renoverte loftet, hadde skjulestedet ligget der uforandret i 73 år. Jeg fikk helt frysninger av å tenke på den tidskapselen det var. Vi tok bilder og sendte til Hjemmefrontmuseet, men de svarte aldri. Nå er rommet fjernet, men jeg har beholdt kassen.

Jeg er grafisk designer og elsker sånne gamle kasser. Bokstavene har så fine fonter! Trolig er de påført med silketrykk. Jeg oppbevarer viktige papirer i den. Her er vitnemålet mitt fra Katta, et testamente, et andelsbevis fra Obos og mye mer.

Og på grunn av krigen i Ukraina, har jeg faktisk kjøpt inn kondensert melk igjen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn