Psykolog Frode Thuen: Hun vet noe venninnens nye kjæreste

Ifølge ryktene er han notorisk utro. Bør venninnen få høre det?

10.01.2023 09:41

Jeg har en venninne som nylig har truffet en fyr hun er veldig forelsket i. Han er en flott mann å se på og har også en viss sjarm, selv om han absolutt ikke er min type. Men min venninne forguder ham. Og det er jo fint for henne, at hun har truffet den store kjærligheten i livet. For det er det hun opplever, at hun endelig har truffet den rette. Problemet er at jeg har hørt, via andre venninner, at han er notorisk utro. Og det setter meg i et kjempedilemma. For skal jeg fortelle henne det jeg vet, eller skal jeg holde det for meg selv?

Problemet er at jeg ikke vet noe sikkert. Jeg har hørt det fra noen litt perifere venninner, som igjen har hørt det fra noen de kjenner godt. Det er altså et rykte, ikke sikker kunnskap. Er det da riktig å bringe et sånt rykte videre til venninnen min, som er så lykkelig med denne mannen?

Hvordan vil hun ta det? Vil hun takke meg for at jeg forteller henne hva jeg har hørt, eller vil hun tvert imot oppfatte det som smålig og ufint av meg? Kanskje hun vil tro at jeg ikke unner henne å være lykkelig? Både hun og jeg var nemlig single inntil hun traff denne mannen, og vi har hatt mye trøst i vår felles singeltilværelse de siste årene.

