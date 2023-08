A-magasinet Portrettet Hva skjedde med Kevin? Kevin Vågenes (36) er ferdig med å parodiere par i terapi. Nå skal han få oss til å le av en mordgåte. Går det an, uten at noen blir krenket?

Publisert: 17.08.2023 13:42 Oppdatert: 18.08.2023 20:00

Spiller han en rolle nå? Gjør han seg til der han står i entreen med en slags påtatt beskjedenhet og unnskylder seg for at leiligheten er rotete og støvete? Det skinner jo i blanke overflater. Det ligger ikke så mye som en snusboks fremme. Putene er dandert som på et dataanimert boligprospekt. Det er til og med tørket støv av det store bildet på veggen, der Kevin Vågenes poserer med kvinnen i sitt liv.

– Nei da, jo da. Dette er på en måte mitt bryllupsfoto. Jeg er jo evig singel, så dette sammen med Céline Dion får fungere, sier han.