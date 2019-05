Alle vil at barna skal lykkes. Og alle liker en klapp på skulderen og motiverende dytt i ryggen. Ros er bra.

Men vit også dette: Kommer ordene ut feil, kan du gjøre barna en bjørnetjeneste.

– Ros det som faktisk er et fremskritt, det som barna har anstrengt seg for. Ros på autopilot virker mot sin hensikt, sier psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery i dagens episode av podkasten Foreldrekoden.

Episoden er tilgjengelig i de fleste podkast-spillere.

Eller hør episoden her:

Og det er det ett bestemt ord du bør bruke med varsomhet: «flink».

I dagens episode redegjør Montgomery grundig for hvorfor konseptet «flinkhet» er et problem.

Du får også møte tobarnsmor Josefa (31), som har en helt bevisst ros-strategi overfor sønnene sine.

Samtidig avslører Hedvig at hun aldri har gitt egne barn belønning i form av penger for husarbeid hjemme. Det er den helt spesiell grunn til.

