Noen gruer seg til avskjedene. Andre puster lettet ut for at det hele er i gang igjen. Mens noen debuterer som barnehageforeldre, er andre mer drevne. Likevel kommer nervøsiteten gjerne sigende. Hvordan takler lille Alfred overgangen i år?

– At mange foreldre sitter med en cocktail av følelser, er helt sikkert, sier psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery i en bonusepisode av podkasten Foreldrekoden, som ble sluppet mandag.

Normalt med frykt

– Den helt normale frykten å ha for ferske barnehageforeldre er for eksempel: «Kommer de til å trøste barnet mitt? Eller lar de ham gå for lut og kaldt vann på gulvet mens de driver med sine voksenting?» sier Montgomery.

– Det viktigste du gjør i denne fasen er egentlig å roe ned deg selv. Det gjør det mye lettere for barna «å låne din ro», legger hun til.

Deler knute-i-magen-erfaringer

I denne episoden tar vi opp ulike sider ved barnehagestart, og forsøker å gi gode råd om alt fra tilvennings-tiden til hva som er «vanlig mat» i matboksen.

Hva bør foreldre tenke på når barna skifter avdeling eller barnehage? Hvor lange dager er egentlig greit for små barn? Hvordan håndtere vrælende leveringer? Dette er også blant spørsmålene vi diskuterer.

Trebarnsmor Hedvig deler også noen vonde knute-i-magen-erfaringer fra sin egen tid som barnehageforelder.