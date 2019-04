Ettermiddagen Roar Johansen ble kvestet for livet, var som vanlig kaotisk. Torsdag er en av ukens mest trafikktunge rushtidsettermiddager i Oslo. Johansen hadde på seg sykkelbukse, knallgul overtrekksjakke og sekk med signalfarget trekk over, slik at han var mest mulig synlig.

Han hadde alltid vært opptatt av sikkerhet. Jobben i Controllers-avdelingen i Esso Norge gjennom 34 år hadde lært ham å ta forholdsregler. Johansen hadde bestandig vært en forsiktig mann og så på seg selv som en defensiv syklist. Daglig ble han frakjørt av både turbosyklistene langs Frognerstranda og eldre folk på elsykler.