Er isbading den nye grønnkålen? Noe har i hvert fall skjedd med nordmenns forhold til isbading det siste året.

Heidi Borud Kulturjournalist

Randi Matland Illustratør

Nå nettopp

Så er det denne tiden på året. Ett nytt år og tid for å tenke gjennom hva man skal ta med fra det gamle og inn i det nye. Livet er som et stort lappeteppe av tradisjoner, rutiner, ritualer og vaner. (og uvaner ...) Og hva skal med over i 2021?

Selv om vaksinen nå rulles ut, må vi forberede oss på fortsatt sosial nedstenging i mange måneder fremover. Men hvordan forhindre at vi går inn i en korona-tretthet?

Isbading hjelper i hvert fall meg gjennom pandemien. Og jeg er ikke alene.