– Se, nå er det en flamme! Legg på flere pinner, fort! Emil, har du mer opptenningsved?

Barna bestemmer selv hva slags mat de vil lage på turene med Naturskolen. I dag ble det taco. Nicolas, Felix, Emil (foran), Ylva og Simon synes det er «chill» å lage mat ute – og ikke minst spise den!

Silje Rønneberg Hogstad Tekst og foto

Nå nettopp

Aprilsolen stråler over kollen ved Strømsdammen i Nordmarka i Oslo. Felix August Lund Johansson (12) sitter bøyd over den spede begynnelsen av et bål. Emil Basmaleris (11) er i full sving med kløyveøksen. Inne mellom stammene i den tette granskogen høres skrål og latter fra flere barn i full gang med leken.

De syv femte-, sjette- og syvendeklassingene i gruppen kommer fra forskjellige skoler i Oslo. Sammen med Amie Helstad og Anne Thoresen, som er utdannede veiledere gjennom det ideelle foretaket Trygg av natur (Tan), er de på sin tredje av i alt tolv turer med Naturskolen.

De to voksne følger med på Felix og Emil i øyekroken, men lar bålprosjektet gå sin gang mens de prater og pakker ut utstyr. Guttene har fått veiledning i opptenning av bål og bruk av øks. Dette klarer de.

– Langt fra alle barn opplever mestring i klasserommet, men i naturen mestrer alle. Rammene ligger der alt, sier daglig leder i Tan, Andreas Arnø.

Sammen med Simen Skogli og Jørgen Moland stiftet han Tan i 2016. Med naturen som arena ønsker de å gi mennesker i alle aldre sterkere grunnlag for å gjøre gode endringer i hverdagen. Naturskolen og utdanning av nye Trygg av natur-veiledere er Tans hovedprosjekter.

To ungdomsskoleelever fra Lier hjelper hverandre med å få fyr på bålet

