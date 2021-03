Selvmord er den hyppigste dødsårsaken blant unge. Tankene til Mathias (17) ble mørkere da Norge stengte.

Vilde (14) ville slippe å føle smerte. Mathias’ (17) tanker ble mørkere da Norge stengte. Det siste Carl (19) gjorde, var å tegne et hjerte.

Selvmord er den hyppigste dødsårsaken blant unge. Hva kan vi lære av dødsfallene?

Vilde (14)

Moren fant brevet på stuegulvet. Hilsen Vilde, sto det nederst.

Fakta Trenger du noen å snakke med? Her kan du få hjelp: Kirkens SOS: 22 40 00 40 eller chat: soschat.no Røde Kors: 800 33 321 eller chat korspaahalsen.rodekors.no Mental Helse: 11 61 23 eller chat sidetmedord.no Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 Vis mer

Det var en helt vanlig morgen en tirsdag like etter påske i 2018. Da moren åpnet døren til datterens rom, så hun at Vilde lå under dynen. Hun satte seg på sengekanten, strøk henne over håret.

– Orker du å gå på skolen i dag?

Datteren var 14 år. Dagen før var hun uvel. De ble enige om at hun skulle være hjemme én dag til.

– Glad i deg, sa moren og lukket døren.

Klokken var 7.30 da Monica Bakken satte seg i bilen. Hun skrudde på radioen og hørte på nyhetene. En psykiater sa at «det kan være vanskelig å vite om noen står i fare for selvmord». Fremme på kontoret sendte hun Vilde en melding:

– Går det bra med deg, jenta mi?

Hun fikk ikke noe svar. Sov hun bare? Moren sendte en ny melding.

Så forsøkte hun å ringe.

– Vi må skape en større åpenhet om det som er vanskelig i livet, sier foreldrene Olav Hødnebø og Monica Bakken. Foto: Tor Stenersen

Et samfunnsproblem

Selvmord er den hyppigste dødsårsaken blant unge i Norge, foran sykdommer og ulykker.

148 personer under 30 år tok sitt eget liv i 2019, viser tall fra Dødsårsaksregisteret. Det betyr at mer enn hver tredje dag avslutter et ungt menneske livet. Nesten tre av fire er gutter. Disse tallene går ikke ned. Det bekymrer forskerne.

Norges fremste forskere på selvmord mener vi mangler kunnskap.

– Det er mange studier på risikofaktorer når det gjelder selvmord, men få som ser på historiene som ligger bak. Vi trenger mer kunnskap om ting kunne vært fanget opp tidligere, sier forsker Kim Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet.

A-magasinet har snakket med 30 etterlatte, venner og familie. De peker på det samme. Som en far, som har mistet sønnen sin, sier:

– Jeg skulle ønske jeg visste det jeg vet i dag.

Vi har også gjort en omfattende spørreundersøkelse blant 171 pårørende som har mistet et barn, et søsken eller en venn i selvmord. De fleste var under 25 år. Den yngste bare 12.

Hvorfor avslutter noen livet når det akkurat har begynt?

