Familien til demente «Dagny» fikk et dårlig inntrykk allerede første gang vergen kontaktet dem

Over 800 profesjonelle verger ivaretar interessene til de svakeste blant oss. Hva skjer når det blir konflikt rundt jobben de gjør?

Grandnevø Vetle Hartvigsen Krogh er innom «Dagny» på sykehjemmet jevnlig.

Pål Vegard Hagesæther Journalist

Tomm W. Christiansen Fotograf

I dag 07:00

Hun hadde alltid likt pene ting.

Pyntet seg med smykker. Fylt huset med klassiske møbler og antikviteter. Gjenstander hun hadde samlet gjennom et 95 år langt liv.

Nå sitter hun på et nakent sykehjemsrom i Buskerud, omgitt av institusjonsmøbler. Klesskapet er nesten tomt.

«Dagny» er ikke klar nok til å klage. A-magasinet har anonymisert henne fordi hun heller ikke kan samtykke til å delta i denne artikkelen. Men grandnevøen Vetle Hartvigsen Krogh (24) blir trist hver gang han ser alt hun mangler.

– Hun går rundt i et par nedtråkkede sko og har knapt et minne igjen, sier han.

Etter at Dagny fikk slag i 2018 og havnet på institusjon, fikk hun oppnevnt en profesjonell verge. Slektningene sitter igjen med et inntrykk av at kvinnen som fikk vervet, ikke har handlet til Dagnys beste. Og med en følelse av maktesløshet i møte med et system de mener beskytter vergen mer enn Dagny.

Dagnys stue hjemme fotografert før hun havnet på sykehjem. Foto: Privat Dagnys rom på sykehjemmet fotografert i september 2020. Foto: Privat