A-magasinet Siste ord Appenes konger Det er ikke til å tro. Folk har snart flere apper enn kjøleskapsmagneter.

Nå nettopp

På den åttende dag skapte Gud appene i sitt bilde, og de skulle komme til å forandre alt. Absolutt alt.

Siste skrik på jobben er et garderobeskap uten håndtak, det kan utelukkende åpnes med app. Man bare drar opp telefonen, trykker på garderobeskapsåpningsappen og vips! spretter skapdøren opp. Den teknologiske utviklingen er kommet så langt at man snart bare må gi seg over.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn