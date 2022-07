Psykolog Frode Thuen: Han vil prøve swinger-sex

For henne er det absolutt ikke plass til noen andre i deres sexliv.

Frode Thuen Psykolog

Johan Nord Illustratør

I går 13:39

For et par år siden ymtet min mann frempå om at han kunne tenke seg å prøve swinger-sex. Det skjedde på en hyttetur sammen med noen andre par, hvor vi alle var beruset. Det hang riktignok litt i luften om det var ment som et seriøst forslag, eller om det bare var fjas og fyllerøre. Men jeg tror vi alle kjente oss litt beklemte av at han hadde brakt temaet på banen.

Jeg hadde nesten glemt hele den litt pinlige episoden, da vi nylig så en film sammen. Noe av handlingen utspilte seg på en swinger-klubb. Da antydet han igjen at det hadde vært spennende å prøve noe sånt, men uten at han spurte hva jeg tenkte om det. Han gikk liksom rundt grøten, uten å komme til poenget. Og jeg fikk meg ikke til å spørre om hva han egentlig mente. I stedet snakket jeg det hele bort.

