Det er ikke hvilken som helst blomst vi snakker om, det er vanilje.

I går 13:07

I den siste delen av denne miniserien om krydder er jeg kommet til vaniljestangen. Der kanel var kjent for oss europeere for mer enn to tusen år siden, kom vaniljen hit første gang tidlig på 1500-tallet.

Men det var ikke bare å røske den med seg og hive i jorden hjemme.

I Mexico fantes det nemlig en orkidéslektning som produserte noen slags belger med frø, som etter en kompleks bearbeiding hadde en aroma ingen fra andre kontinenter hadde kjent før. Aztekerne brukte den til å smaksette sin guddommelige drikk: kakao. De kalte dem tlilxóchitl, svart blomst. Mens europeere på plyndringstokt over havet syntes krydderet lignet på en liten sverdslire av svart lær.

Derfor sa de vainilla, som betyr «liten slire».

