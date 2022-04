A-magasinet Portrettet Storebrors historie Brudd kan skje i de beste familier. Men det er ikke alle familier som har sitt eget TV-show.



36 minutter siden

Slik beskriver Henrik Ingebrigtsen dagen der familiesamarbeidet var over: Han lukket døren til sitt nybygde hjem to hus fra sin fars. Så begynte han på skrittene ned bakken. Selv for en europatopp-løper var det tunge steg.

31-åringen kjente pulsen da han gikk inn i familiehjemmet denne februardagen og sa: «Gjert, sett deg ned. Vi må prate sammen.»

Norsk idrettshistorie har noen selvlærte trenerpappaer, tenk Aamodt og Northug, men Gjert Ingebrigtsen er nok den største av dem alle. Der og da var en helt spesiell periode slutt.

