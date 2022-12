A-magasinet Godt brukt Kåre Conradi: En stor reise i en liten kopp Kaffekoppen til Kåre Conradi (50) rommer minnene om en polarhelt, inuitter og en iskald øy.

8. des. 2022 12:02 Sist oppdatert nå nettopp

Kåre Conradi (50) Hvem: Prisbelønt skuespiller, har i en årrekke spilt store roller på teater, film og TV. Aktuell som stemmen til Roald Amundsen i tegnefilmen «Titina». Hva: 16 år gammel kaffekopp med utvisket logo. Ser du godt etter, står det Amundsen Hotel Nunavut Gjoa Haven.

Jeg var akkurat ferdig med å lese Roald Amundsens dagbøker da vi kom til Gjøa havn med et lite propellfly. Jeg skulle spille Amundsen i den britiske dramaserien «Arctic passage» om polarferdene, og vi skulle filme med inuittene. Hele innspillingen var et eventyr i iskalde, vakre omgivelser, med varme møter med lokalbefolkningen.

Vi hadde kjøpt inn doble sett av alt vi kunne finne av varme klær for å holde ut i arktisk kulde. Det skulle vise seg å redde britene vi filmet sammen med, siden bagasjen deres ble borte på veien.

Gjøa havn, eller Gjoa Haven, er den eneste bosetningen på øya Qikiqtaq i Nunavut, nord i Canada. Roald Amundsen tilbrakte to år i Gjøa havn mellom 1903 og 1906, mens han og resten av ekspedisjonen lette etter det magnetiske polpunktet.

På stedets eneste hotell, en enkel brakkebygning, solgte de denne koppen. Jeg var så fylt av Amundsens opplevelser etter å ha lest dagbøkene hans, og ble glad da jeg fant noe som var fra stedet som ble så viktig for ham. Logoen er nesten slitt av, men denne koppen kvitter jeg meg aldri med. Den er fylt av minnene fra den reisen og betyr mye for meg.

Jeg samler ikke på mye, men har noen få ting med stor affeksjonsverdi. Jeg har drukket utallige kopper kaffe og te fra denne. Jeg er så glad i den, at jeg ikke tør ta den med på teateret av frykt for at den skal bli borte.