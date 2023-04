A-magasinet Portrettet Else Kåss Furuseth: – Jeg skammer meg ikke

Det ble ramaskrik da Else Kåss Furuseth (42) ble tatt av skjermen. Nå er hun tilbake. Lettere – og bekymret.

14.04.2023 12:35 Oppdatert 15.04.2023 09:44

– Så ... hvordan går det med vekten, Else?

Vi hadde sittet ved spisebordet og småpratet, men så måtte vi jo komme i gang, og alle hadde sagt at med Else Kåss Furuseth kan man spørre om hva som helst, hun er så åpen og likefrem, og spørsmålet dirrer i luften et knapt sekund, før hun responderer med et fnisende hikst, som knekker over i rå latter, hun sier: