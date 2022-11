Jakten på Weinstein

Hollywood-produsenten misbrukte kvinner i årevis. Da to journalister kom på sporet av hemmeligheten hans, satte han inn et skremmende mottrekk.

I filmen «She Said» spiller Carey Mulligan (t.v.) og Zoe Kahan reporterne Megan Twohey og Jodi Kantor. De to journalistene jobbet frem artikkelen i New York Times som til slutt felte Harvey Weinstein.

24. nov. 2022 07:44 Sist oppdatert i går 10:34

3321 ord. Det var alt som skulle til for å velte karrieren til en av Hollywoods mektigste menn. Oppslaget i New York Times, om hvordan stjerneprodusenten Harvey Weinstein forgrep seg på kvinner og betalte dem for å tie om det, skulle få ringvirkninger som ingen kunne ha forestilt seg. Men veien dit var lang og alt annet enn enkel.

Gravejournalistene Jodi Kantor og Megan Twohey jobbet i nærmere et halvt år med å avdekke Weinsteins overgrep. Den kinoaktuelle filmen «She Said» forteller om hvor nær vi var å aldri få vite sannheten om den berømte Hollywood-produsenten.