I den ukentlige spalten Mitt Oslo får du gode Oslo-tips fra kjente og ukjente Oslo-folk.

Jeg har bodd mesteparten av livet i byen, men vokste opp som forstadsgutt på Nordstrand. Vi var en del i sentrum etter at jeg ble ungdom. Jeg husker en gang at vi var på Grønland og Vaterland og kjøpte julegaver i et gedigent juggelsalgstelt. Området var delvis et høl, så akkurat den utbyggingen kan jeg forstå at noen ønsket, selv om Galleri Oslo ble mislykket og Oslo City er en forbruksøkende koloss.