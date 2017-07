Morgenduggen lå tykk over gress og busker da vi la i vei gjennom bjørkeskogen. Mot Stetind. En 1392 meter høy og blankskurt vegg som strekker seg mot himmelen nord i Nordland.

Stetind har tiltrukket seg kunstnere og tindebestigere siden slutten av 1800-tallet, og mangt er blitt skrevet om Nord-Europas største steinstykke. «The ugliest mountain I ever saw, there is nothing like it in the world», sa den engelske fjellpionéren William Slingsby. «Jeg ligger og kjenner at jeg hater dette forbannede fjell, fordi det har makt over mitt sinn», skrev filosof og forfatter Peter Wessel Zapffe.