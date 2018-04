Et blikk tilbake til fjoråret viser at det er godt under et år siden jeg entusiastisk anbefalte engelske Joseph Knox her på Krim-bloggen. Da var debutromanen Sirens akkurat oversatt til norsk under navnet Sirenene, og bak den ikke veldig forklarende tittelen lå «en skitten juvel av en krimdebut».

Med suksessen som fulgte, er det ingen overraskelse at oppfølgeren The Smiling Man allerede står og frister i bokhandelen. Vår mann Aiden Waits har såvidt klart å beholde jobben i Manchesterpolitiet og droppet sitt massive narkoforbruk, men er degradert til nattskiftet sammen med dystopikeren Peter Sutcliffe, også kjent som Sutty.