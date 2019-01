«Fy faen som je hater denne uhyggelige, denne vanvittige årstida som kalles vinter. Itte var det meningen at folk skulle bo så langt mot nord. Jeg holder en sølvknapp på´n Sigurd Hoel, han som sa at dette landet vårt opprinnelig var ment som ei setergrend for folk lenger sør.»

Slike harde ord kunne kanskje kommet fra en av dagens norske vinterflyktninger i en strandstol på Tenerife. Men opphavsmannen er omtrent så fjernt fra denne som det er mulig å komme: Skogsarbeideren og dikteren Hans Børli hadde et uforsonlig syn på den kalde årstiden.