Frode Thuen: Tåler du dårlig å bli avvist, bør du styre unna Tinder og Happn

Ikke alle er ute etter et langvarig forhold når de dater via nettdating. Her treffer man personer med høyst ulike motiver og ønsker – og mange av dem er trolig ikke noe å satse på som kjæreste og partner.

Som samlivsterapeut møter jeg ikke bare par som sliter med samlivet, men også kvinner og menn som sliter med å etablere et samliv – eller et parforhold. Noen av disse kvinnene og mennene har liten eller ingen erfaring med faste forhold, mens andre er på partnerjakt etter et avsluttet samliv som gjerne har vart i årevis. Flertallet har uansett det til felles at de har prøvd seg på nettdating eller de har lastet ned datingapper som Tinder eller Happn. De som er i 40-årene eller eldre, har først og fremst erfaring fra Match.com og andre nettdatingstjenester, mens Tinder og lignende apper er det som appellerer mest til de yngre aldersgruppene. Mange opererer likevel på begge disse plattformene. Og for de fleste er det i beste fall en blandet fornøyelse.