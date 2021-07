A-magasinet Aktiv Hva sier du til maur som strøssel på is eller på rekesmørbrød? Øystein Horsberg kaller seg Villsankeren og har satt seg fore å leve av det utmarken kan gi. Da må han høste ressurser de fleste av oss overser.

Denne dagen har Øystein Horsberg hengt seg på Jim Stene, som driver firmaet Trøndelag sankeri og leverer ville vekster til topprestauranter. Stene har mobilen full av bestillinger som skal leveres før helgen, men de kommer ikke langt fra den travle parkeringsplassen ved innfallsporten til Estenstadmarka i Trondheim før det blir full stopp og omlegging av planer.

– Det der er jo granjordbær!

En entusiastisk Stene bryter av fra stien. Han sikter til de små, røde hannblomstene på grantreet.

– De er fantastiske på blomkålsuppen.

Som med så mye annet i naturen handler sanking om å treffe riktig tidspunkt, for om et par uker er granjordbærsesongen over.

Langt fra det vi er skapt for

– Rent personlig tror jeg forskjellen mellom det livet jeg er genetisk tilpasset til, og den moderne virkeligheten er blitt for stor, sier Øystein Horsberg.

For å komme nærmere det han selv mener han er laget for, vil han de neste årene leve av det naturen kan gi. Gjennom sanking, jakt, fiske og bytteøkonomi skal han skaffe mat.

Samtidig vil han dokumentere den norske kulturen for sanking og veidemannsliv slik den fremstår idet vi er godt i gang med 2020-tallet.

