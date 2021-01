A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Hun klarer ikke å si nei til barna Måten vi oppdrar barna våre på, kan avsløre mørke hemmeligheter om oss selv.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

11 minutter siden

I terapirommet kan jeg noen ganger se spor av vonde hendelser som ligger både én og to generasjoner tilbake i en families historie. Det kan være skammen over å få barn med feil partner, tausheten etter foreldres slag, ulykker og dødsfall som har rammet. Eller det kan være overgrep. Minnene om dem kan ha vært gjemt i dypet gjennom et helt liv og stige som bobler til overflaten når nye barn kommer til. De kan vise seg i hvordan den voksne møter barn.

Paret vi har møtt de siste to ukene, opplever en kjærlighet som er sterkere og inderligere enn de har turt å håpe på. Likevel sliter de med å finne ut av hverandres grenser. Hva liker du, hvordan skal vi finne rytmen sammen, finne «dansen» i elskov?

De har fått to barn i rask rekkefølge, men opplever at familielivet ikke glir som det skal. Ofte havner de i krangel. Og han lar seg gang på gang overraske: Hvordan kan denne milde kvinnen som han er så forelsket i, plutselig bli en rasende drage?