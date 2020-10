Den amerikanske drømmen lever. I Norge.

Foreldrene mine kom til Norge i 1984. De hadde aldri lykkes uten et land som valgte å bruke penger på å ta dem imot, lære dem språket, gi dem en utdannelse og hjelpe dem i jobb.

Lars Fiske

Kaveh Rashidi Lege og forfatter

Lars Fiske Illustrasjon

Nå nettopp

Hvis du jobber hardt og kjemper for drømmene dine, skal du oppnå suksess. Og du skal etterlate barna dine med et bedre liv enn du selv hadde. Det er en flott idé, men er drømmen blitt en amerikansk illusjon og en norsk realitet?

Foreldrene mine kom til Norge i 1984. De hadde med seg én stresskoffert og mine to storesøstre som da var to og fem år gamle. En lastebilsjåfør smuglet dem over grensen til Tyrkia, der de søkte asyl. Alternativet var å bli i Iran, landet der alle pappas syv søsken allerede var blitt drept i krigen.

Etter hvert ble de sendt videre til Norge. Her fikk de meg. De hjalp alle barna sine å bli lege og skaffet seg selv et godt liv. Det finnes vel knapt et bedre eksempel på den amerikanske drømmen.