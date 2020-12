Skrev til psykolog Frode Thuen for ti år siden: – Jeg var så skamfull over det jeg drev med

Vi markerer at det er 15 år siden A-magasinet ble relansert som helgemagasin fredag 21. oktober 2005 med å hente frem igjen noen av våre beste historier. Da vi spurte dere lesere om innspill, fikk vi en e-post fra en kvinne som for snart ti år siden skrev et brev til samlivsspalten i A-magasinet.

Kvinnen, som vil være anonym av hensyn til barna sine, ville gjerne fortelle hvordan det er gått med henne etter at psykologiprofessor Frode Thuen ga henne råd.

Vi ville gjerne høre hennes historie og benyttet samtidig sjansen til å spørre Frode Thuen:

Hvor mange har han egentlig hjulpet de siste 15 årene? Og kunne han huske denne kvinnens brev?

Vil du lese flere gode historier? I årets julekalender på Facebook og på ap.no vil vi hver dag publisere et gjensyn med reportasjer som har engasjert og berørt dere.