Kjenner du noen som strever med selvmordstanker?

Spør rett ut og fortell at du er beymret, er fagfolks råd.

Spør om det er så ille at han eller hun har tenkt å ta livet sitt, oppfordrer ekspertene. Foto: Terje Tønnessen

12 minutter siden

– De fleste barn og unge tåler litt av hvert av påkjenninger, også mobbing. Men vi vet lite om hvor tålegrensen går for den enkelte. Hvis man ignorer problemene og ikke tar dem på alvor, kan det være for sent, sier professor Lars Mehlum, leder for Senter for selvmordsforskning- og forebygging.

Selvmord er den fremste dødsårsaken blant unge under 30 år. A-magasinet fortalte fredag historiene til ni unge som har tatt sitt eget liv. Norges fremste forskere på selvmord mener vi mangler kunnskap. Etterlatte A-magasinet har snakket med, savner mer åpenhet.

Professor Lars Mehlum er leder for Senter for selvmordsforskning- og forebygging. Foto: Morten Uglum

Dersom du er bekymret for noen, anbefaler Mehlum å si rett ut: Jeg får ikke fred for dette her før du og jeg snakker om det.

– Vær direkte og tydelig, men ikke bli sint. Vis at du bryr deg. Er du det minste i tvil om noen sliter med selvmordstanker, så spør. Får du ikke til det, sørg for at de får snakke med en som får det til, sier han.

Les også Stor spørreundersøkelse: Halvparten hadde fortalt noen om selvmordstankene sine

Dette er lurt å gjøre

For en som er i krise, er det ikke alltid så lett å vite hva som er lurt å gjøre. Er du bekymret for noen, snakk med vedkommende. Men husk at du ikke har ansvaret for andres liv.

Når du skal snakke med noen som strever med mørke tanker, er dette lurt å gjøre:

Fortell at du er engstelig og hvorfor du er det. Spør rett ut om det er så ille at han eller hun har tenkt å ta livet sitt.

Å spørre noen om dette vil ikke gjøre det vanskeligere. Det kan tvert imot bidra til å redde liv.

Kontakt legevakt, psykiatrisk poliklinikk eller sykehus hvis en akutt krise oppstår eller du blir usikker. Det er bedre å be om hjelp én gang for mye enn én gang for lite.

Vær tålmodig og forståelsesfull.

Prøv å motivere den som er i krise, til å gå i behandling.

Lena-Maria Haugerud leder Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord. Hun snakker hver uke med folk som sliter med selvmordstanker. Hun har én oppskrift: Lag små, enkle avtaler. Avtal å ringe noen hver dag klokken 15 for eksempel.

– Det handler om å vise at man bryr seg. Det er som oftest bare små grep som skal til, sier hun.

Fakta Trenger du noen å snakke med? Her kan du få hjelp: Kirkens SOS: 22 40 00 40 eller chat: soschat.no

Røde Kors: 800 33 321 eller chat korspaahalsen.rodekors.no

Mental Helse: 11 61 23 eller chat sidetmedord.no

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 eller chat på 116111.no Vis mer

Er du bekymret, kan du se etter disse tegnene:

Akutte livskriser

Symptomer på psykisk lidelse, særlig depresjon eller følelse av håpløshet

Sterk angst, rastløshet eller indre uro

Vedkommende snakker om å dø eller om selvmord

Han eller hun trekker seg tilbake, unngår sosial kontakt

Økende bruk av rusmidler

Tidligere selvmordsforsøk

Kilde: NSSF, Helsenorge og Vivat Selvmordsforebygging.