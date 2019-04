At påsken er over, betyr ikke at du må være ferdig med påsketurer. Fremdeles glimter snøen i høyfjellet, under en vårvarm sol som hvisker om skiturer, sjokolade og skyhøy solfaktor. Har ikke tid, sier du? Ingen feriedager å skusle vekk før til sommeren? Spiller ingen rolle. Et av Norges fineste skiturmål kan besøkes i løpet av en helg.

Her er de viktigste ingrediensene i oppskriften: Et tog til Finse (du finner dem ved samtlige stasjoner mellom Oslo og Bergen). Ski- og turutstyr. Stedsans nok til å peile ut retningen mot Hardangerjøkulen. Og så, når du kommer opp dit, energi nok til å løfte hodet og oppleve utsikten.